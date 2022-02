Ao menos sete pessoas, entre elas vários turistas, morreram nesta sexta-feira na queda da aeronave em que viajavam, que se acidentou quanto tentava aterrissar depois de sobrevoar as famosas Linhas de Nasca, na região de Ica, no sul do Peru.

A imprensa local divulgou imagens dos destroços fumegantes do avião, que caiu perto do aeroporto María Reiche em Nasca, enquanto fontes da Polícia Nacional Peruana (PNP) disseram que sete pessoas, incluindo cinco passageiros, estavam a bordo.