Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas neste domingo na queda de um avião da companhia aérea regional Transpacífico sobre uma área residencial na cidade de Popayán, no sudoeste da Colômbia.

"Lamentamos enormemente este acidente ocorrido com um pequeno avião. As notícias não são aduladoras: há sete pessoas falecidas, e duas pessoas estão no hospital San José", afirmou o prefeito da cidade, Cesar Gómez Castro, em uma mensagem de vídeo.