Equipes de resgate do Camboja encontraram sete pessoas mortas sob os escombros de um edifício de sete andares que ruiu nesta sexta-feira, no sudeste do país, enquanto outras 20 foram retiradas com vida.

Entre 20 e 30 trabalhadores estavam no prédio comercial em Kep, popular cidade turística costeira a cerca de 150 quilômetros de Phnom Penh, quando ocorreu a queda. No início da tarde (horário local, madrugada em Brasília), mais duas pessoas foram encontradas vivas debaixo dos escombros e levadas ao hospital, disse à Agência Efe um porta-voz do governo provincial.

Antes, o primeiro-ministro Hun Sen, que foi para Kep para supervisionar a operação, havia afirmado que as equipes de resgate estavam trabalhando durante toda a manhã para remover blocos de concreto e barras de aço em busca de mais vítimas. A mensagem foi passada através do Facebook, junto com um vídeo em que o premiê é visto em traje militar inspecionando a área e visitando feridos no hospital.

Hun Sen usou a mesma rede social para anunciar uma doação de US$ 50 mil para as famílias de cada um dos mortos, com um adicional de US$ 2,5 para cobrir os custos do funeral, e US$ 10 mil para os feridos.

Segundo a imprensa local, as autoridades não forneceram uma explicação sobre as causas da queda do edifício que tinha mais dois andares do que a licença de construção permitida. Isso inclusive levou à detenção dos dois proprietários para interrogatório.

No final de junho, três trabalhadores foram mortos e 18 ficaram feridos quando um edifício de sete andares em construção desabou na cidade costeira de Sihanoukville, que está passando por um boom de hotéis e cassinos financiados por investidores da China, de olho principalmente em turistas do país. EFE

