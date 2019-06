Pelo menos nove pessoas morreram no Havaí após a queda e o posterior incêndio de um pequeno avião dedicado a atividades de paraquedismo, informaram neste sábado as autoridades dos Estados Unidos.

O pequeno avião, um King Air bimotor, caiu na sexta-feira perto do aeroporto de Dillingham, na cidade de Mokuleia, condado de Honolulu, informou no Twitter o Departamento de Transporte do estado de Havaí (HDOT).