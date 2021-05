A Espanha registrou nesta quarta-feira 6.317 novas infecções por coronavírus, além de 167 mortes, de acordo com os últimos dados oficiais, que refletem uma nova queda na incidência da doença, embora a pressão sobre as UTIs do país permaneça elevada.

Segundo informações fornecidas hoje pelo Ministério da Saúde, as UTIs do país mantêm uma taxa de ocupação de 22,2% (seis décimos a menos que terça-feira) e em cinco regiões, incluindo Madri e Catalunha, excedem 25% da sua capacidade, razão pela qual se encontram sob extrema pressão.