MIA07 - LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 21/08/2019.- Fotografía sin fechar cedida por Lionsgate que muestra un fotograma de la película "Angel Has Fallen" (2019), del director Ric Roman Waugh, donde aparece el actor Gerard Butler como Mike Banning. Butler, que regresa a los cines esta semana con la cinta "Angel Has Fallen", aseguró en una entrevista con Efe que le gustaría ver a su compañero de reparto Morgan Freeman como presidente del país, el papel que interpreta en el filme. EFE/Jack English/Cortesía Lionsgate/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

O ator Gerard Butler, que retorna aos cinemas americanos neste fim de semana com "Invasão ao Serviço Secreto", afirmou em entrevista à Agência Efe que gostaria de ver Morgan Freeman como presidente dos Estados Unidos, papel que o companheiro de elenco interpreta no filme.

"Quem dera se Morgan Freeman fosse presidente. Adoraria vê-lo no cargo em 2020. Isso não vai acontecer, mas, sem dúvidas, eu estaria lá para protegê-lo", brincou Butler ao falar sobre o novo longa-metragem, no qual encarna um agente do serviço secreto cuja missão é zelar pela segurança do presidente.