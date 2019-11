O Campeonato Espanhol chega à 13ª rodada neste fim de semana em busca de um líder isolado em um momento em que o trio formado por Barcelona, Real Madrid e Real Sociedad ocupa junto o topo da tabela com 22 pontos cada e é seguido de perto por Atlético de Madrid e Sevilla, que somam 21, e Granada, com 20.

O equilíbrio é marca deste primeiro terço de competição, com apenas cinco pontos separando o Barça, líder no saldo de gols, e o Athletic Bilbao, décimo. A bola volta a rolar por 'La Liga' depois de um meio de semana de Liga dos Campeões, que levou dúvidas à equipe catalã e ao Atlético e deu fôlego novo ao Real.

Embora esteja em primeiro nos critérios de desempate, o atual bicampeão nacional não vive bom momento. Lionel Messi e companhia perderam para o Getafe por 3 a 1 no último sábado e três dias depois ficou no 0 a 0 com o Slavia Praga, pela Liga dos Campeões.

Na busca pela recuperação e para aliviar a pressão sobre o técnico Ernesto Valverde, o Barça voltará a jogar em casa neste sábado para enfrentar o Celta de Vigo. Os visitantes, que abrem a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas nove pontos, terão treinador novo: Óscar García Junyet, que foi jogador 'blaugrana' de 1991 a 1999, substitui Fran Escribá.

Vice-líder, o Real Madrid estava pressionado pelo jejum de mais de um ano sem vencer jogos pela Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu, mas espantou a crise em grande estilo ao golear o Galatasaray por 6 a 0, com três gols do atacante Rodrygo.

Também no sábado, o time dirigido por Zinedine Zidane visitará o Eibar, que vem em 14º lugar. 'Zizou' dificilmente contará com o lateral Marcelo, que deixou o campo nesta quarta ainda no primeiro tempo com um problema na perna esquerda.

A outra colíder, a Real Sociedad, abrirá a 13ª rodada nesta sexta-feira em duelo com o Leganés no Anoeta. O treinador Imanol Alguacil tem pendente a participação do jovem Martin Odegaard, com um edema ósseo no pé.

O adversário, lanterna do campeonato, terá técnico novo, Javier Aguirre, que volta ao Espanhol depois de cinco anos. O mexicano já dirigiu Atlético de Madrid, Osasuna, Zaragoza e Espanyol no país.

Também sonhando com a ponta, o Atlético enfrentará o Espanyol no domingo, no Wanda Metropolitano, depois de ter perdido para o Bayer Leverkusen na Champions. O Sevilla disputará o clássico contra o Betis no Benito Villamarín, e o Granada vai encarar o Valencia, 13º, no Mestalla.

Programação da 13ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Real Sociedad - Leganés.

Sábado.

Alavés - Valladolid.

Valencia - Granada.

Eibar - Real Madrid.

Barcelona - Celta de Vigo.

Domingo.

Mallorca - Villarreal.

Athletic Bilbao - Levante.

Atlético de Madrid - Espanyol.

Getafe - Osasuna.

Betis - Sevilla.