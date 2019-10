O presidente da China, Xi Jinping, advertiu que qualquer pessoa que realizar atividades separatistas no território chinês "acabará com o corpo esmagado e os ossos quebrados", conforme publicou nesta segunda-feira a edição digital do jornal estatal "Diário do Povo".

"Qualquer um que tentar atividades separatistas em qualquer parte da China acabará com o corpo esmagado e os ossos quebrados. E qualquer força exterior que apoiar essas tentativas será considerada pelo povo chinês como quimérica", disse o governante durante uma visita de Estado ao Nepal no fim de semana.