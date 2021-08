A quinta onda da pandemia da covid-19 mais uma vez teve um impacto significativo nos lares de idosos da Espanha, cuja situação se agravou na última semana, dobrando o número de mortes - 71 em sete dias - e com aumento de infecções - 1.150 novos casos - apesar de todos terem recebido a dosagem completa da vacina.

Esses dados constam no relatório que o Instituto do Idoso e do Serviço Social (Imserso, na sigla em espanhol) começou a publicar no início de março, atualizado todas as semanas e que hoje se refere ao período entre 26 de julho a 1º de agosto.