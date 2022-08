Um total de 15 pessoas feridas no grande incêndio industrial em Matanzas, no oeste de Cuba, continuam hospitalizadas depois que dois pacientes receberam alta médica na quarta-feira, informou hoje o Ministério da Saúde Pública (Minsap).

Com as duas altas de ontem, já são 115 feridos no acidente - de um total de 146 - que se recuperaram.