O cantor americano R.Kelly, detido na noite de quinta-feira em Chicago e acusado pelas autoridades federais dos Estados Unidos de diversos crimes sexuais, também responde a cinco acusações em Nova York, entre elas chantagem e exploração sexual de menores.

De acordo com um documento divulgado nesta sexta-feira pela Promotoria do Distrito Leste de Nova York, um grande júri acusa o artista de 52 anos de cometer crimes durante duas décadas, até 2018, tanto nos EUA como fora do país, contra mulheres e meninas, com a ajuda de um grupo de pessoas de seu entorno.