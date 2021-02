"Klubrádió", a rádio independente mais escutada na Hungria, anunciou que deixará de operar no domingo, após a justiça ter decidido nesta terça-feira ratificar o fechamento da estação.

O conselho de meios de comunicação, formado por pessoas leais ao governo e que monitora o funcionamento do setor no país, decidiu em setembro do ano passado que a rádio não poderia continuar no ar em sua última frequência, 92.9 FM, por não ter cumprido todas as regras de funcionamento.