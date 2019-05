Rahul Gandhi, líder do Partido do Congresso, liderado por membros da dinastia Nehru-Gandhi e principal da oposição, assumiu nesta quinta-feira sua derrota nas eleições gerais para o governante BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, que lidera a apuração de votos na maioria das circunscrições.

"Tinha dito durante a campanha que as pessoas são os verdadeiros líderes, ordenaram e decidiram a favor do BJP. Parabenizo Modi e o BJP", disse em entrevista coletiva em Nova Délhi o presidente da legenda que governou a Índia na maior parte da história moderna e que hoje admitiu que a contundente derrota eleitoral de 2014 se repetiu.