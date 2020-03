A rainha Elizabeth II cancelou seus eventos programados para este mês e o príncipe Charles suspendeu suas viagens como uma medida de "precaução" contra a propagação do coronavírus, anunciou nesta sexta-feira o Palácio de Buckingham.

Elizabeth II, que completa 94 anos em abril, teve vários compromissos no condado de Cheshire e no bairro londrino de Camden nos dias 19 e 26 de março, que foram adiados "até nova ordem".

Um porta-voz disse que as audiências da rainha no palácio "continuarão como de costume", enquanto outros compromissos, à medida que surgirem, serão considerados "caso a caso", com base em recomendações médicas oficiais.

O príncipe Charles, herdeiro do trono, e sua esposa Camilla suspenderam, a pedido do governo, a visita planejada para Bósnia, Chipre e Jordânia, nos dias 17 e 25 deste mês, embora se espere que eles cumpram alguns compromissos no Reino Unido.

Por razões de segurança e higiene, a realeza adotou cumprimentos diferentes do habitual e, em vez de apertar as mãos, Charles faz a saudação hindu "namaste", Henry fez alguns "choques nos cotovelos" e Elizabeth II, como de costume, usa luvas nos seus atos públicos.

Até agora, dez pessoas morreram e 798 infecções foram confirmadas no Reino Unido - um aumento de 208 desde ontem - embora especialistas médicos acreditem que o número real de infecções possa estar entre 5 mil e 10 mil.