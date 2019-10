A data do Brexit e um novo sistema de imigração que substitua a atual liberdade de movimento dos Estados-membros da União Europeia (UE) foram os principais pontos abordados nesta segunda-feira no chamado Discurso da Rainha, no qual Elizabeth II citou as prioridades do governo do Reino Unido.

Ao inaugurar a nova legislatura, a chefe do Estado britânico leu no trono da Câmara dos Lordes o programa do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, que deverá ser debatido e votado pela Câmara dos Comuns.