A rainha Elizabeth II encorajou as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19 e a pensar nos outros, conforme declarado em uma conversa virtual com profissionais da saúde do Reino Unido e divulgado nesta sexta-feira.

A monarca, de 94 anos, e seu marido, o duque de Edimburgo, de 99, foram vacinados em janeiro no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, onde permanecem enquanto continuam as restrições para conter a disseminação do novo coronavírus.