A rainha Elizabeth II não viajará no dia 6 de setembro para o Palácio de Buckingham, em Londres, onde acontecerá a troca de primeiro-ministro do Reino Unido, mas receberá Boris Johnson e quem o substituir no Castelo de Palmoral, conforme informou nesta quarta-feira a casa real britânica.

A nova liderança do Partido Conservador, que será a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, ou o ex-ministro da Economia Rishi Sunak, se tornará premiê, em anúncio marcado para a próxima segunda-feira. No dia seguinte, haverá a troca de poderes.