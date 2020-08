A decisão do rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, de morar fora do país não mudará a situação de sua esposa, a rainha Sofia, que manterá residência no Palácio de la Zarzuela, em Madri, e as atividades institucionais.

A mãe do atual rei, Felipe VI, foi deixada de fora das controvérsias envolvendo o marido porque não tem nenhuma relação com os supostos negócios dos quais Juan Carlos pode ter participado, informaram nesta segunda-feira fontes da Casa Real espanhola.