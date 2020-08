Nove adolescentes com idades entre 13 e 15 anos morreram na noite de quinta-feira em Uganda enquanto jogavam futebol, vítimas do impacto de um raio nos arredores da cidade de Arua, no noroeste do país, segundo informações divulgadas hoje pelas autoridades local e a Cruz Vermelha.

Um deles morreu no local, enquanto os outros faleceram pouco depois de serem transferidos inconscientes para um hospital da região.