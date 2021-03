O ex-tesoureiro do opositor Partido Popular (PP) espanhol Luis Bárcenas afirmou nesta segunda-feira, diante do tribunal no qual está sendo julgado, que autoridades como o ex-presidente do governo Mariano Rajoy receberam pagamentos extras em dinheiro sujo.

Bárcenas, que está preso por outro processo anterior, também insinuou que um suposto emissário do PP o ofereceu 500 mil euros para alterar documentos que indicassem um "caixa 2" ou contabilidade irregular do partido, que governou o país nos períodos de 1996 a 2004 e 2011 a 2018, este último com Rajoy como presidente.