Os ex-presidentes do governo espanhol José María Aznar e Mariano Rajoy, ambos de centro-direita, prestarão depoimento no dia 24 de março como testemunhas no julgamento do ex-tesoureiro do Partido Popular (PP) Luis Bárcenas pelo suposto financiamento irregular do partido conservador.

No julgamento, que foi iniciado em 8 de fevereiro, Bárcenas, preso por crimes de corrupção, enfrenta um pedido de cinco anos de prisão por apropriação indébita e falsificação de documentos.