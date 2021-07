O ex-presidente de Cuba Raúl Castro participou de uma reunião da liderança do Partido Comunista (único partido legal na ilha) na qual foram abordados os protestos em massa deste domingo contra o governo, informou a mídia estatal nesta segunda-feira.

"A reunião do Escritório Político do Partido Comunista analisou as provocações orquestradas por elementos contrarrevolucionários, organizadas e financiadas pelos Estados Unidos para fins de desestabilização", afirma um comunicado divulgado pela Agência Cubana de Notícias.