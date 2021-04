O primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, durante o VIII Congresso do partido nesta sexta-feira. EFE/ACN/Ariel Ley Royero

O primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, destacou nesta sexta-feira a importância de fortalecer a economia do país em um momento marcado pela crise e pela escassez.

Em discurso na abertura do VIII Congresso do partido único cubano, o ex-presidente do país e irmão do falecido líder Fidel Castro disse que o "desenvolvimento da economia nacional" é, hoje, junto com "a luta pela paz e firmeza ideológica", uma das "principais missões" da legenda.