O ex-presidente de Cuba Raúl Castro se reuniu nesta quinta-feira, em Havana, com o primeiro-ministro da Rússia, Dimitri Medvedev, um compromisso que não estava previsto inicialmente na agenda do político russo.

O "fraternal encontro" do líder do Partido Comunista de Cuba (PCC) com Medvedev ocorreu na tarde de hoje, pouco depois de encontro oficial do premiê russo com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, segundo comunicado divulgado pela imprensa estatal.