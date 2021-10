Um novo surto de ebola foi detectado com a confirmação de um caso no nordeste da República Democrática do Congo, cinco meses após o fim da 12ª epidemia da doença no país africano, disse nesta sexta-feira o ministro da Saúde congolês, Jean-Jacques Mbungani.

"O caso diz respeito a uma criança de três anos do sexo masculino que foi hospitalizada e morreu em 6 de outubro", explicou o ministro em comunicado.