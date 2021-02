A República Democrática do Congo (RDC) iniciou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra o ebola, apenas uma semana depois do vírus ressurgir no nordeste do país, conforme anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A agência, através do Twitter, indicou que os primeiros a serem imunizados foram os trabalhadores de um hospital de Matanda, localidade em que foi tratado paciente com a doença.