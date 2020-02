O Real Madrid defenderá a liderança do Campeonato Espanhol enfrentando o Osasuna em Pamplona no próximo domingo, mesmo dia em que o técnico do Barcelona, Quique Setién, enfrentará o Betis pela primeira vez desde que deixou o clube da cidade de Sevilha, em maio do ano passado.

Em uma sequência de quatro vitórias e invicto há 13 partidas por 'La Liga', o Real tem 49 pontos, três a mais que o Barça, segundo colocado, e irá ao estádio El Sadar pela 23ª rodada. A última derrota dos comandados de Zinedine Zidane pelo torneio aconteceu em 19 de outubro, para o Mallorca. Já o time da casa vem na 11ª posição, com 28 pontos, e obteve apenas um triunfo nos últimos sete compromissos pela competição.

Os bons resultados recentes levaram otimismo ao elenco dos 'Blancos', e alguns jogadores acreditam que a gana que levou a equipe a três títulos seguidos da Liga dos Campeões, perdida na última temporada, está voltando.

"A sensação de ganhar um título é viciante. É por isso que eu continuo jogando. O melhor exemplo foi a Liga dos Campeões. Não era normal ganhá-la três vezes seguidas. Foi nesse momento que percebemos o quanto nossa equipe estava com fome. Essa fome está sendo sentida novamente nesta temporada e não sabemos aonde ela vai nos levar", declarou o meia Toni Kroos à emissora pública alemã "Das Erste".

Também no domingo, o Barça manterá a caça ao Real em duelo com o Betis, 12º colocado, no estádio Benito Villamarín. Será a primeira vez que Quique Setién, atualmente treinador 'blaugrana', enfrentará o time pelo qual ganhou projeção com seu futebol de posse de bola.

Setién ganhou uma missão ingrata nesta semana, a de administrar uma crise interna depois que o secretário técnico do Barcelona, Eric Abidal, afirmou que muitos jogadores não estavam satisfeitos com Ernesto Valverde, demitido no fim do ano. Entretanto, ao menos à imprensa, o técnico afirmou que a insatisfação de alguns atletas com Abidal não é problema seu.

"Eu me concentro no que tenho que me concentrar, que é o futebol. Aqui o único que me interessa é dar aos meus jogadores as ferramentas necessárias para que eles possam desenvolver tudo o que têm. Todo o restante não me interessa", declarou em entrevista coletiva.

BRIGA POR VAGAS EUROPEIAS.

Com Real e Barça disparados à frente, da terceira à oitava colocações há seis concorrentes separados por cinco pontos brigando por duas vagas na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Em terceiro lugar, com 39 pontos, aparece o Getafe, que neste sábado fará confronto direto com o Valencia, quinto, com 37. O duelo, que colocará frente a frente o atacante Deyverson e o zagueiro Gabriel Paulista, será realizado no Coliseum Alfonso Pérez.

A quarta posição, também com 39 pontos, é do Sevilla, que no domingo visitará o Celta de Vigo, vice-lanterna. O Atlético de Madrid, apenas em sexto, com 36, jogará contra o Granada no sábado, no Wanda Metropolitano.

Os outros dois envolvidos na briga por vagas em competições continentais, ao menos no momento, são Villarreal e Real Sociedad, que têm 34 pontos cada. O primeiro visitará o Valladolid no sábado, e o segundo receberá o Athletic Bilbao no clássico basco, no domingo.

Programação da 23ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Alavés - Eibar.

Sábado.

Levante - Leganés.

Getafe - Valencia.

Valladolid - Villarreal.

Atlético de Madrid - Granada.

Domingo.

Espanyol - Mallorca.

Real Sociedad - Athletic Bilbao.

Osasuna - Real Madrid.

Celta de Vigo - Sevilla.

Betis - Barcelona.