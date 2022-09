O Real Madrid emitiu um comunicado nesta sexta-feira em defesa do atacante Vinícius Jr, após os "lamentáveis e infelizes comentários dirigidos" ao brasileiro por um agente de jogadores, e condenou "todos os tipos de expressões e comportamentos racistas e xenofóbicos".

"O Real Madrid C.F. rechaça todos os tipos de expressões e comportamentos racistas e xenofóbicos no futebol, no esporte e na vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários dirigidos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinícius Jr", começa o texto no site do clube.