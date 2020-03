O Real Madrid, embalado pela vitória sobre o Barcelona, em clássico disputado no último fim de semana, visitará neste domingo o Betis, de olho em se manter isolado na liderança do Campeonato Espanhol, em 27ª rodada que terá novo confronto direito por vagas continentais, entre Atlético de Madrid e Sevilla.

No estádio Santiago Bernabéu, em dia de grande atuação do meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior, que marcou um gol - o outro foi do atacante dominicano Mariano Díaz -, os 'Merengues' levaram a melhor sobre o arquirrival por 2 a 0.

Com o resultado positivo, o Real chegou aos 56, enquanto o Barça ficou estacionado nos 55. Além disso, a equipe madrilenha confirmou a vantagem no confronto direto nesta edição do Espanhol - o primeiro encontro terminou 0 a 0 -, o que pode ser decisivo se as duas equipes terminarem a temporada com a mesma pontuação.

Os comandados pelo francês Zinedine Zidane terão pela frente nesta rodada o Betis, do lateral-direito Emerson e do zagueiro Sidnei, que atravessa fase negativa, com seis jogos sem conseguir vitória. O último resultado positivo da equipe, 14ª colocada, com 30 pontos, aconteceu em 19 de janeiro.

No estádio Camp Nou, o Barcelona tentará a reabilitação neste sábado, quando receberá a Real Sociedad, sexta na tabela, com 43 pontos. Em seus domínios, os comandados por Quique Setién estão com 100% de aproveitamento nas últimas cinco partidas.

O time catalão só não contará com o uruguaio Luis Suárez e o francês Ousmane Dembélé, ambos lesionados e já fora da temporada.

Também no sábado, o estádio Wanda Metropolitano será palco do duelo entre Atlético de Madrid, quinto na tabela, com 44 pontos, e Sevilla, terceiro, que tem dois a mais. A equipe da Andaluzia, recentemente, já bateu o Getafe, que está em quarto na tabela.

O time dos arredores de Madri, que conta com o atacante Deyverson e que tem 45 pontos, receberá neste sábado o Celta de Vigo, 17º e primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem 25 pontos.

O Valencia, que na terça-feira receberá a Atalanta, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e que está em sétimo, com 41 pontos, no Espanhol, visitará nesta sexta-feira o Alavés, 13º, com 31 pontos.

Programação da 27ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Alavés - Valencia.

Sábado.

Eibar - Mallorca.

Atlético de Madrid - Sevilla.

Barcelona - Real Sociedad.

Getafe - Celta de Vigo.

Domingo.

Osasuna - Espanyol.

Valladolid - Athletic Bilbao.

Levante - Granada.

Villarreal - Leganés.

Betis - Real Madrid.