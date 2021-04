O Real Madrid se manteve vivo na luta para vencer a Liga dos Campeões pela 14ª vez na história ao empatar com o Liverpool em 0 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Anfield Road, enquanto o Manchester City bateu o Borussia Dortmund por 2 a 1 de virada, no Signal Iduna Park, e também passou de fase.

Maior campeão da história do torneio, o Real se beneficiou da vitória por 3 a 1 na ida, em casa, no estádio Alfredo Di Stéfano. Já o City repetiu o placar que havia obtido no Etihad Stadium há oito dias.