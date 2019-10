Juba, 21 out (EFE) - O governo do Sudão e a aliança de grupos rebeldes Frente Revolucionária assinaram nesta segunda-feira um acordo que estabelece um cessar-fogo e um roteiro de sete pontos para alcançar a paz no país, após uma semana de negociações em Juba, capital do Sudão do Sul.

O acordo estipula uma cessação de hostilidades entre ambas as partes e inclui uma declaração de princípios gerais para obter "a paz global e sustentável" no Sudão,