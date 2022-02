Rebeldes houthis do Iêmen voltaram a ameaçar atacar a Exposição Universal de Dubai nesta terça-feira, na véspera da visita programada do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, pela celebração do dia nacional da Espanha no evento.

"Expo, para que fique segura, repetimos o conselho?" disse em sua conta no Twitter o porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea.