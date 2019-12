Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 18 dez 2019

Ao menos 12 presos morreram e outros 13 ficaram feridos, dois eles em estado grave, em uma rebelião registrada nesta terça-feira na penitenciária de La Joyita, a maior do Panamá.

"Doze pessoas mortas, dois feridos com gravidade e 11 baleados estão sendo mantidos na Clínica La Merced", disse o subdiretor da Polícia Nacional do Panamá, Alexis Muñoz, a jornalistas.

A rebelião começou por volta das 14h30 (horário local; 16h30 em Brasília), quando membro de duas organizações criminosas entraram em confronto no 14º pavilhão da penitenciária de La Joyita, que fica nos arredores da Cidade do Panamá, capital do país.

Muñoz afirmou que os agentes já retomaram o controle da prisão. Segundo dados do governo, 3.733 presos são mantidos em La Joyita, que tem capacidade para receber 2.837.

"Mudou a situação na prisão. Não registrávamos um fato de violência por lá, menos ainda desta natureza, há muito tempo", disse o representante da Polícia Nacional do Panamá, que reconheceu que o sistema prisional do país tem falhas que permitem a entrada de armas.

A Direção do Sistema Penitenciário do Panamá disse em comunicado que os responsáveis pelo incidente serão transferidos. Eles foram isolados dentro da própria prisão de La Joyita para evitar novos episódios de violência.

Ao menos oito armas foram apreendidas pelos agentes após a rebelião. A imprensa panamenha informou que três delas seriam fuzis AK-47 e mostrou imagens de ambulâncias que levavam os detentos ao hospital mais próximo.

O Ministério Público do Panamá informou que as mortes serão investigadas. Já o presidente do país, Laurentino Cortizo, prometeu tomar medidas para evitar a entrada de armas nas prisões.