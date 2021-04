A Agência Tributária (receita federal) da Espanha enviou um novo relatório à justiça do país no qual ratifica que a cantora Shakira fraudou 14,5 milhões de euros (US$ 17,4 milhões) em impostos entre 2012 e 2014 ao fingir que não residia na Espanha e esconder sua renda através de uma rede de empresas.

Conforme informaram nesta quarta-feira à Agência Efe fontes jurídicas, os técnicos da Receita espanhola que analisaram o caso refutaram em seu relatório adicional os argumentos da defesa da colombiana de que sua agenda de shows e apresentações na televisão provariam que ela ficou menos de 184 dias na Espanha em um ano e, portanto, não teria obrigação de pagar impostos no país.