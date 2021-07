Os recicladores urbanos da Argentina convocaram atividades e comícios em várias partes do país nesta terça-feira para exigir a aprovação da Lei das Embalagens com Inclusão Social, que será apresentada hoje no Congresso e que visa definir orçamentos para a proteção ambiental na gestão de embalagens.

Um dos pontos de maior afluência foi o Congresso de Buenos Aires, onde vários recicladores, mais conhecidos no país como cartoneros, participaram de uma atividade de reciclagem e triagem, e promotores ambientais convocaram palestras de capacitação sobre separação de resíduos.