A chefe da saúde pública do Canadá, Theresa Tam, gerou polêmica ao recomendar o uso de máscara durante o sexo, além de desaconselhar os beijos, para evitar a propagação da Covid-19.

Tam, que desde o início da pandemia se tornou a principal autoridade da saúde presente em entrevistas coletivas diárias para falar sobre a doença no país, aproveitou um comunicado emitido na quarta-feira para recomendar o uso de máscaras durante as relações sexuais.

"A saúde sexual é uma parte importante da nossa saúde global. No entanto, as relações sexuais podem ser complicadas nos tempos de Covid-19, especialmente para aqueles sem um parceiro íntimo em casa ou para aqueles cujo parceiro sexual tem um maior risco de contrair a Covid-19", analisou.

De acordo com a médica, "assim como outras atividades com proximidade física, há algumas coisas que podemos fazer para minimizar o risco de contrair e propagar o vírus (Sars-CoV-2)".

Em seguida, Tam sugeriu que a atividade sexual de menor risco durante a pandemia é a masturbação, mas recomendou, entre outras medidas, que "evite beijos e contato cara a cara" caso uma pessoa decida fazer sexo com outra, "considerando utilizar uma máscara que cubra nariz e boca".

Tam também lembrou que "há poucas possibilidades de contrair o coronavírus por sêmen ou fluidos vaginais".

Após as recomendações da médica, Marni Soupcoff, colunista do jornal canadense "The National Post", afirmou nesta quinta-feira que, semanas após o início da pandemia, Tam disse que as pessoas assintomáticas não precisavam usar máscaras e que, inclusive, poderiam aumentar o risco de contrair a doença.

"Tam agora é tão entusiasta das máscaras que sugeriu que a gente as utilize durante as relações sexuais. Simplesmente, Tam ficou tão pró-mascara. As pessoas podem mudar", escreveu Soupcoff.

A recomendação de Tam repercutiu no mundo todo. Nas redes sociais, o conselho se tornou mais um motivo de discussão entre apoiadores e opositores do uso da máscara.