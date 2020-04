Portugal registrou novas 27 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo o número de vítimas no país para 762, de acordo com o último balanço divulgado nesta terça-feira pelas autoridades, onde destacaram que, pela primeira vez desde o início do surto, há mais recuperados do que vítimas.

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), 917 pessoas já se recuperaram do novo coronavírus. Foram 516 novos casos nas últimas 24 horas, o que corresponde a um aumento de 2.5%.

"Pela primeira vez, o número de recuperados é maior que o número de mortes. A taxa de mortalidade global é de 3,6% e a taxa de mortalidade em pessoas acima de 70 anos é de 12,7%", disse o secretário de Estado de Saúde, António Lacerda Sales.

Ele também destacou que apenas 5,5% dos infectados estão internados e 1,1% em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Portugal continua com a estratégia de realizar testes em massa, razão pela qual, desde 1º de março, já foram feitos mais de 274 mil em todo o país. EFE

cdb/phg

(foto)