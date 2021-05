Um recurso contra a obrigação de fazer uma quarentena de duas semanas, apresentado por uma família brasileira que regressou a Portugal quando o estado de emergência já tinha sido suspenso, está dividindo a Justiça e os peritos no país.

Após passar alguns meses no Brasil, essa família recorreu à figura do habeas corpus para evitar o cumprimento da quarentena de 14 dias imposta por Portugal a viajantes de países como Brasil, Índia e África do Sul para evitar a propagação da Covid-19.