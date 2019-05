A Assembleia Nacional da África do Sul confirmou nesta quarta-feira a reeleição de Cyril Ramaphosa como presidente do país após a vitória do partido Congresso Nacional Africano (CNA) nas eleições realizadas no último dia 8 de maio.

Com maioria absoluta na câmara baixa do parlamento, Ramaphosa foi confirmado como presidente sem a necessidade da realização de uma votação formal, já que era candidato único.