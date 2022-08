Os eleitores do Kansas, nos Estados Unidos, votaram em maioria a favor da manutenção do direito ao abordo, como está regulamentado na constituição do estado, em uma derrota para conservadores que buscavam maiores restrições.

Segundo as projeções dos principais veículos de imprensa americanos, com 90% dos votos apurados, mais de 60% dos eleitores decidiu rejeitar mudanças no texto da Carta Magna estadual, para restringir o direito ao aborto.