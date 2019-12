Algumas horas antes de as famílias espanholas colocarem as melhores toalhas e louças sobre a mesa para a ceia de Natal, cerca de 100 solicitantes de asilo procedentes de diversos países e voluntários se reuniram em Madri nesta terça-feira para celebrar a data com uma refeição e a presença de um Papai Noel.

Copos e pratos de plástico com homus, guacamole, alimentos em conserva, embutidos e empanadas chilenas foram espalhadas sobre as mesas com toalhas de mesa de papel diante de uma árvore de Natal cerca por dezenas de presentes.

A celebração foi organizada pela mesma rede de moradores que há meses coordena a assistência aos requerentes de asilo que chegam ao Serviço Social de Atendimento Municipal a Emergências Sociais (Samur Social) em Madri, muitos deles venezuelanos. Porém, desta vez o evento aconteceu em um local emprestado, para onde foram convidados cerca de 100 pessoas, entre crianças e adultos, que não podem passar as festas de fim de ano nos países de origem.

Esse é o caso, por exemplo, de Yusnelly, uma venezuelana que entrou para a Cruz Vermelha em 25 de novembro. Desde então, ela e a família vivem em um dos abrigos na província de Madri, de onde foram hoje para aproveitar a celebração comunitária.

"Como estamos longe da família, aqui nos tornamos uma família. Não é fácil estar longe de casa e, por causa das necessidades, isso é o que tivemos", declarou Yusnelly à Agência Efe, enquanto terminavam os preparativos para o que ela define como "dia de partilha".

Uma das moradoras da região que ajudaram para que a celebração acontecesse foi Carol, que chegou com gorro de Papai Noel e contou que a refeição tem como objetivo dar aos refugiados "o direito de celebrar um dia tão especial como o Natal". O encontro foi animado com música e, depois disso, as renas chegaram para distribuir os presentes.

"Estas pessoas devem ser protegidas pelo governo local e estadual e estão totalmente desamparadas. Tudo o que estamos fazendo é nos unirmos para apoiá-las da maneira que pudermos", declarou Carol.

Câmeras de televisão registraram alguns dos protagonistas do dia, como José, um requerente de asilo que também viajou da Venezuela para Madri. Nesta segunda, será completado um mês que ele chegou à capital espanhola com a esposa, os dois filhos, a irmã mais velha, o cunhado e o sobrinho. Há 24 dias, eles foram acolhidos pela Cruz Vermelha, mas antes experimentaram em primeira mão a solidariedade do povo local.

"Creio que não temos como agradecer, porque desde que chegamos aqui eles cuidaram muito bem de nós", afirmou ele à Efe.

José pede saúde e muitas bênçãos para todos os espanhóis, a quem agradeceu pelos presentes que os dois filhos receberam. "Aqui, graças aos moradores, eles ainda mantêm a ideia do Papai Noel. Tudo que lhe deram, mesmo o menor item, eles aceitam e gostam", comemorou.