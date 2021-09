Eduardo Clark, diretor geral de Governo Digital da Agência Digital de Inovação Pública da Cidade do México. EFE/Governo da Cidade do México

Região metropolitana da Cidade do México avançará mais uma vez para o sinal epidemiológico amarelo, de risco médio de contágio do novo coronavírus, segundo anunciaram nesta sexta-feira as autoridades da capital mexicana.

"Temos hoje uma boa notícia que, de acordo com a última notificação de risco, a Cidade do México estará, a partir da próxima segunda-feira, no semáforo amarelo", disse Eduardo Clark, diretor geral de Governo Digital da Agência Digital de Inovação Pública da Cidade do México.