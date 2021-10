A região sul do Peru sofreu chegou nesta segunda-feira ao quarto dia consecutivo com abalos sísmicos e já registrou mais de 30 tremores desde a última sexta, quando a série teve início com um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter que chegou a ser sentido no Brasil por moradores de Acre e Rondônia.

Os abalos se concentram no Vale do Colca, entre os municípios de Cabanaconde e Pinchollo, na província de Caylloma.