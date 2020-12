O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) divulgou nesta quarta-feira que duas pessoas que foram imunizadas na véspera com a vacina da Pfizer e da BioNTech contra o novo coronavírus, apresentaram reação alérgica.

De acordo com as informações tornadas públicas hoje, tratam-se de dois integrantes de equipes de saúde do país, que participaram do dia de abertura da campanha de imunização no país, recebendo a primeira de duas doses da vacina.