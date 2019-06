O rei da Espanha, Felipe VI, começou nesta quarta-feira as consultas com os membros de todos os partidos com representação parlamentar, antes de propor ao Congresso dos Deputados o candidato para presidir o governo do país.

As consultas, que começaram com os partidos de menor representação na Câmara (regionalistas, nacionalistas e outros de esquerda), concluirão amanhã com o socialista Pedro Sánchez, como líder do partido com mais deputados e candidato à reeleição como chefe do governo.