Cerca de 20 prefeitos e representantes dos governos de capitais e grandes cidades de países ibero-americanos se reuniram nesta sexta-feira com o rei da Espanha, Felipe VI, em razão da realização, em Madri, da Assembleia Geral da União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI).

O encontro aconteceu no Palacio da Zarzuela, residência oficial do monarca, onde as autoridades conversaram sobre os debates do fórum, que durou dois dias, com o tema "Cidades por Ibero-América: o futuro que nos une".