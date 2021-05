O rei da Espanha, Felipe VI, recebeu nesta terça-feira o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no início da visita do governante a Madri, no âmbito de uma viagem oficial que fará a vários países europeus com o objetivo de obter apoio para a negociação da dívida de seu país com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O encontro começou com uma saudação cordial entre os dois nas escadas que conduzem ao Palácio Zarzuela, quando seguraram os braços um do outro e, após posarem para os fotógrafos, reuniram-se no gabinete do monarca espanhol.