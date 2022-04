O patrimônio do rei da Espanha, Felipe VI, é de 2,57 milhões de euros (cerca de US$ 2,7 milhões), informou nesta segunda-feira a Casa Real espanhola, enquanto o governo do país anunciou uma reforma legislativa para reforçar a transparência desta instituição.

Desta riqueza acumulada desde 1998, 2,26 milhões de euros são depósitos bancários e fundos de investimento e 305.450 euros são objetos de arte, antiguidades e jóias pessoais.