O Rei Felipe VI da Espanha se reuniu nesta terça-feira em Lima com o presidente eleito do Peru, Pedro Castillo, da cerimônia de posse do novo chefe de Estado do país sul-americano para um mandato de cinco anos.

O monarca se encontro com Castillo no Centro de Convenções de Lima, antes de participar junto com os outros chefes de Estado e de governo convidados para a posse presidencial em um ato de homenagem ao bicentenário da independência do Peru, que também será comemorado amanhã na Praça de Armas.