O rei da Espanha, Felipe VI, não iniciará "por enquanto" novas consultas com os partidos políticos após a posse fracassada de Pedro Sánchez e lhes dará tempo para ver se é possível encontrar um candidato com o apoio necessário ou se seriam convocadas novas eleições.

A decisão do rei foi divulgada nesta sexta-feira em comunicado da Casa Real divulgado após a reunião que o chefe de Estado teve no palácio de La Zarzuela com a presidente do Congresso, Meritxell Batet, e na qual esta lhe comunicou oficialmente o fracasso para a posse de Sánchez.